"Мы сохраним их". США назвали санкции "лучшим инструментом" давления на РФ

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина, Татьяна Калмыкова. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США сохранят санкции в отношении РФ до разрешения украинского кризиса и считают их "лучшим инструментом" давления на Москву.

"Администрация привержена сохранению существующих санкций против РФ. Мы сохраним их, пока Москва не выполнит полностью свои обязательства по разрешению кризиса на Украине", — сказала Сандерс на брифинге.

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По ее словам, "санкционный режим — лучший инструмент по принуждению России выполнять свои обязательства". "Администрация продолжит работать с Конгрессом, чтобы удостовериться, что мы предпринимаем наилучшие действия, соответствующие внешнеполитическим интересам США", отметила Сандерс.

Ранее портал Yahoo News со ссылкой на многочисленные осведомленные источники сообщил, что Администрация президента США Дональда Трампа уже в первые недели с его вступления в должность поручила сотрудникам госдепа разработать предложения по ослаблению санкций против России, но натолкнулась на жесткое сопротивление со стороны членов старой команды экс-президента Барака Обамы.