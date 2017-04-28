Спецдокладчик ООН назвал санкции против РФ неэффективными

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина, Елизавета Исакова. Международные санкции в отношении Российской Федерации оказались неэффективными, Россия смогла успешно адаптироваться к ситуации, полагает спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири.

"И снова стало очевидным, что односторонние санкции неэффективны для достижения тех целей, которые они ставят перед собой, и наносят вред правам невинных людей", — сказал он.

Специальный докладчик отметил, что меры в отношении России были приняты одновременно с резким падением цен на нефть, поэтому чистое воздействие санкций определить сложно.

"Тем не менее, он (спецдокладчик ООН — Ред.) удостоверился в том, что Россия успешно адаптировалась к ситуации, и население приняло трудности, вызванные санкциями", — говорится в сообщении для прессы, распространенном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека по итогам визита Джазаири в РФ.

По мнению спецдокладчика, "России удалось реструктуризировать экономику таким образом, чтобы смягчить или избежать прямых последствий санкций для населения". Однако РФ также понесла издержки из-за введения ответных санкций в отношении ряда государств.

Джазаири в ходе своего визита в РФ 24-28 апреля встретился с представителями правительства страны и гражданского общества, посетил национальные правозащитные учреждения, провел беседы с представителями бизнеса и дипломатическими сообществами в Москве.

Санкции были введены в отношении РФ в 2014 году 30 странами мира в связи с конфликтом в Украине, и до настоящего времени продолжали ужесточаться. Меры включают ограничения передвижения и заморозку средств и активов отдельных лиц, запрет на инвестиции и на экспорт и импорт определенных товаров и технологий, а также ограничения на проведение финансовых операций. Россия отреагировала сходными мерами в отношении ряда стран, ввела запрет на импорт продуктов питания из Европейского союза, США, Норвегии, Канады и Австралии.