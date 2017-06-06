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    Вице-президент США Пенс причислил Россию к главным мировым угрозам

    (обновлено: )4012
    По словам Майка Пенса, США полностью готовы выполнять свою союзнические обязательства в рамках НАТО и "придерживаться принципа, что нападение на одного члена альянса – это атака на всех нас".
    Вице-президент США Майк Пенс
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 июн – РИА Новости Украина. Вице-президент США Майк Пенс назвал Российскую Федерацию, Иран и терроризм в числе главных угроз в мире, в борьбе с которыми США готовы помочь своим союзниками по НАТО.

    "От попыток России перекроить международные границы силой до попыток Ирана дестабилизировать Ближний Восток, до глобальной угрозы терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте – кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад", — заявил Пенс в Atlantic Council, имея в виду распад СССР в 1991 году.

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    Он также подчеркнул, что США полностью готовы выполнять свою союзнические обязательства в рамках НАТО и "придерживаться принципа, что нападение на одного (члена НАТО) – это атака на всех нас".

    "С появлением противников, новых и старых, наш Альянс должен продолжать развиваться, чтобы противостоять угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня, особенно противостоянию угрозе терроризма", — добавил вице-президент.

    Отметим, в своем выступлении Пенс сослался на выступление президента Дональда Трампа на последнем саммите НАТО. Однако глава государства не говорил прямо о готовности США к коллективной обороне в соответствии с 5 статьей устава НАТО, за что оппоненты подвергли его критике. Издание Politico даже сообщило, что изначально министр обороны, госсекретарь и советник по национальной безопасности призывали Трампа упомянуть 5-ю статью, но в итоге этих слов в речи не оказалось.

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    Позднее Белый дом объяснял, что президент имел в виду и принцип коллективной обороны, когда говорил о приверженности США Североатлантическому альянсу.

    Повышенное внимание к этой теме обусловлено тем, что Трамп не раз критически высказывался о союзниках по НАТО, которые, по его мнению, недостаточно выделяют средств на укрепление обороноспособности, излишне полагаясь на США.

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