наверх
06.06.201703:58
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Тука о распаде РФ и присоединении Ростовской области к Украине

    (обновлено: )9011
    Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука полагает, что распад РФ на отдельные государства бал бы оптимальным вариантом "для безопасности миропорядка".
    Канал на Youtube NewsOne

    Российская Федерация, прекратив своего существование, могла бы обеспечить полную безопасность миру, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

    Георгий Тука
    Украинское фото
    Восстановление Донбасса: на местах не знают, куда потратить деньги – Тука

    По его словам, не стоит исключать такой ход событий, когда РФ перестанет существовать и разделится на мелкие государства. В таком случае, полагает замминистра, Ростовская область может присоединиться к Украине.

    Смотрите также: Ужас Порошенко. Националисты показывают силу и берут власть — политологи

    "Никогда не говори никогда. Я убеждаюсь в том, что оптимальным вариантом, не только для Украины, а для безопасности миропорядка, является прекращение существования России в нынешнем виде", — заявил Тука в эфире телеканала NewsOne.

    Вместе с тем он отметил, что украинская власть должна предвидеть последствия полного прекращения связей с Россией: "Да, давайте полностью перекроем снабжение и все отношения с Россией, только перед этим подумаем, где мы будем брать ядерное топливо для наших электростанций, которое мы сейчас покупаем у РФ, и куда мы будем девать отработанное ядерное топливо".

    Ранее о "возвращении" Ростовской области в Украину заявлял и глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в Броварах
    Масштабный пожар на складах под Киевом
    Теракт на Лондонском мосту
    Адам Осмаев
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Штурм львовского облсовета
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве