Тука о распаде РФ и присоединении Ростовской области к Украине

Российская Федерация, прекратив своего существование, могла бы обеспечить полную безопасность миру, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, не стоит исключать такой ход событий, когда РФ перестанет существовать и разделится на мелкие государства. В таком случае, полагает замминистра, Ростовская область может присоединиться к Украине.

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"Никогда не говори никогда. Я убеждаюсь в том, что оптимальным вариантом, не только для Украины, а для безопасности миропорядка, является прекращение существования России в нынешнем виде", — заявил Тука в эфире телеканала NewsOne.

Вместе с тем он отметил, что украинская власть должна предвидеть последствия полного прекращения связей с Россией: "Да, давайте полностью перекроем снабжение и все отношения с Россией, только перед этим подумаем, где мы будем брать ядерное топливо для наших электростанций, которое мы сейчас покупаем у РФ, и куда мы будем девать отработанное ядерное топливо".

Ранее о "возвращении" Ростовской области в Украину заявлял и глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.