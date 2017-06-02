Путин попросил американский бизнес помочь диалогу РФ и США

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин попросил американский бизнес помочь выстроить политический диалог между Москвой и Вашингтоном.

На пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума "Бизнес-диалог Россия-США" Путин в разговоре с представителями американского бизнеса выразил надежду, что "разговор, ваша инициатива, конкретные соображения внесут вклад в формирование благоприятной среды для решения этих непростых задач". "Для того, чтобы восстановить доверие и конструктивный диалог",- сказал российский лидер.

"Господин Вексельберг (глава совета директоров группы "Ренова" Виктор Вексельберг) уже сказал, что очень много зависит в деловом мире, в сотрудничестве от того, как будет построен политический диалог. Я хочу вернуть вам эту шайбу, помогите нам восстановить нормальный политический диалог. Я вас прошу и обращаюсь к американской стороне: помогите и вновь избранному президенту, и новой администрации", — заявил Путин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США поддерживают диалог в многосторонних форматах, но фундамент взаимного сотрудничества разрушен, отношения двух стран находятся на низшей точке со времен холодной войны.