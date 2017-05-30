В МИД РФ ждут, когда США назначат "куратора по Украине"

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Россия готова начать двусторонние переговоры с США по поводу Украины и ждет назначения нового куратора по Украине, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия".

Он сказал, что Россия ожидает скорого назначения нового куратора по украинской тематике в госдепартаменте США. По словам Рябкова, взаимодействие США и РФ поможет реализации минских соглашений, однако, по его словам, нежелание Киева им следовать приводит к их срыву и ревизии. Поэтому, считает российский дипломат, администрации США необходимо вести диалог с киевскими властями, если они хотят продвижения вперед.

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"Москва готова к предметному разговору с американской стороной "на уровне высокопоставленных представителей, отвечающих за эту тему". И как только будет дан старт этим дискуссиям, Россия вновь доведет до американских коллег свою позицию", — пишет издание, ссылаясь на Рябкова.

При этом, по словам источника издания в администрации президента РФ, со стороны России курировать украинский вопрос снова будет помощник президента Владислав Сурков.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.