наверх
29.05.201709:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Вашингтон планирует перезапуск диалога с Москвой по Донбассу - СМИ

    Тема:

    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым (61)

    (обновлено: )63331
    По данным Washington Post, Украина является возможностью для Рекса Тиллерсона "дать толчок до этого момента терпящему провал плану Трампа наладить отношения с Россией".
    Вид на Капитолий в в Вашингтоне (округ Колумбия)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Администрация президента США Дональда Трампа намерена перезапустить переговоры с Россией по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников и сторонних экспертов.

    Саммит G7 в Сицилии
    Tiziana FABI / AFP
    Саммит G7 завершился: снова Украина, опять РФ и выходки Трампа

    "Для госсекретаря США Рекса Тиллерсона Украина является возможностью  дать толчок до этого момента терпящему провал плану Трампа наладить отношения с Россией. Хотя все еще находится на ранних стадиях, идея Тиллерсона заключается в том, чтобы перезапустить версию мирных переговоров, в которые в прошлом году вступила администрация Барака Обамы, с надеждой, что благодаря новым обстоятельствам и лицам удастся достичь лучшего результата", — пишет газета.

    Издание отмечает, что эту инициативу Тиллерсон уже обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Помимо этого идет "активный межведомственный процесс" по планированию новой стратегии, в чем также задействовано ведомство вице-президента США Майкла Пенса.

    Сообщается, что Тиллерсон хочет назначить специального посланника от госдепартамента, чтобы управлять новыми усилиями по Украине. Задачей этого спецпосланника будет поддерживать дипломатический канал с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

    Читайте также: Воля: Трамп сознательно игнорирует Порошенко

    Ранее эти переговоры с американской стороны вела помощник госсекретаря по Европе и Евразии Виктория Нуланд. Последние переговоры Сурков — Нуланд прошли в октябре 2016 года, в ноябре новым президентом США был избран Трамп.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Последствия обстрела Красногоровки
    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе
    Под Киевом во двор бизнесмена бросили гранату
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги