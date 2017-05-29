Волошин: у Запада есть веская причина не критиковать Порошенко

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Нынешний президент Петр Порошенко — один из самых хитрых украинских политиков, что особенно проявляется в его риторике: даже когда глава государства делает жестко антироссийские заявления, он тщательно взвешивает слова, не сжигает мостов окончательно. Об этом на круглом столе в РИА Новости Украина заявил политолог-международник Олег Волошин.

Он подчеркнул, что мнение украинских избирателей волнует Порошенко в малой степени, но международные партнеры, их позиция по-прежнему волнуют достаточно сильно, даже сейчас, когда "исчез американский надсмотрщик, и во многом с этим связан тот беспредел, который начался в политике".

"Исчезла условная (экс-помощник госсекретаря США, "курирорвала" Украину — Ред.) Нуланд, и теперь к ней нельзя побежать пожаловаться. Причем жаловались ей по широкому спектру — от "Оппозиционного блока" до "еврооптимистов", — сказал Волошин.

"Нужно создавать ощущение борьбы с врагами"

Эксперт сообщил, что сегодня в западных обществах в целом и элитах в частности — "очень интересная позиция": "Путин, конечно, плохой, и ни в коем случае нельзя выглядеть как человек, который подыгрывает Путину, и Россия ведет себя не правильно…". Но, с другой стороны, и ссориться с Путиным никто не хочет, отметил политолог.

"Никто не готов давить на Киев — в истории с ущемлением прав человека, по давлению на каноническую церковь, на независимые СМИ, на оппозицию. По всем этим вопросам они готовы возмущаться, но боятся выступить в роли невольных союзников России. Но есть для них большой вопрос: мир в Донбассе — безальтернативно", — заявил Волошин.

Эксперт уверен, что Порошенко не хочет сжигать мосты с Россией "по-настоящему".

"Во власти так и думают: "Мы должны внутри общества создавать ощущение борьбы с врагами". И, к сожалению, огромная часть общества "ведется" на это. … И оказывается, им это и нужно было — некий исторический или какой-то еще реванш", — сообщил политолог.

Волошин пояснил: такой реванш — заставить соседа завтра перейти на украинский язык, или порадоваться, что вчера ты чувствовал себя ущемленным, а сегодня — он, твой сосед: "это возможность за счет соседа стать лучше, получить какие-то конкурентные преимущества".

Это ощущение реванша, продолжил эксперт, настолько компенсирует отсутствие борьбы с Россией, что сама борьба уже и не так важна, "и технологи Банковой (администрации президента) чувствуют настроения этой части населения и играют на них".

"Порошенко прекрасно понимает, что ему не дадут долго затягивать урегулирование по Донбассу, потому что все уже очень устали от этого конфликта. А делать что-то внутри — пожалуйста: сажать оппозиционеров, закрывать неугодные СМИ… Всегда же можно сказать: "Ребята, ну вы же понимаете, что Россия ведет себя неправильно, вы хотите России помочь?!". — "Нет, мы не хотим". — "Давайте делать мир. А что я тут делаю "с агентами Путина" — "(мое дело)", — сказал Волошин.