В понедельник Черногория формально становится 29-м членом НАТО

КИЕВ, 5 июн – РИА Новости Украина. Черногория в понедельник формально вступит в Североатлантический альянс в ходе официальной церемонии в Вашингтоне и станет одной из самых слабых в военном отношении стран-членов НАТО с наименьшим военным бюджетом, несмотря на протесты внутри страны и ущерб историческим связям с Россией.

Согласно Североатлантическому (Вашингтонскому) договору, присоединение страны к альянсу происходит с передачей страной на хранение правительству Соединенных Штатов Америки документа о ее присоединении к этому договору. Премьер-министр Черногории Душко Маркович официально передаст этот документ заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону в Вашингтоне в присутствии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Два дня спустя, 7 июня, флаги Черногории будут подняты в штаб-квартирах НАТО в Брюсселе, Верховного командования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в бельгийском городе Монс и Стратегического командования НАТО по трансформации в Норфолке (штат Вирджиния) в США.

Подгорица начала сближение с альянсом вскоре после обретения независимости в 2006 году, семь лет спустя после того, как Югославия, в состав которой Черногория входила на тот момент, подверглась бомбардировкам НАТО.

В 2008 году страна, вместе с Боснией и Герцеговиной, получила от альянса приглашение начать углубленный диалог о намерении стать членами организации, а в декабре 2009 года министры иностранных дел стран НАТО пригласили Черногорию принять участие в Плане действий по подготовке к членству в альянсе (Membership action plan, MAP). В рамках партнерства с альянсом Черногория с 2010 по 2014 годы активно поддерживала операцию НАТО в Афганистане и участвует в нынешней небоевой тренировочной миссии "Решительная поддержка" в этой стране.

На заседании глав МИД стран НАТО 2 декабря 2015 года Подгорицу пригласили начать диалог о присоединении к организации, а 19 мая 2016 года министры подписали протокол о вступлении Черногории в альянс. С этого момента Черногория получила право участвовать в заседаниях НАТО в качестве наблюдателя, и 25 мая 2017 года премьер-министр страны Душко Маркович впервые принял участие в саммите альянса. В течение года проходила ратификация соглашения странами-членами организации, о завершении которой было объявлено в конце мая 2017 года.

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Черногория оказалась успешней Боснии и Герцеговины, начавшей процесс вступления в альянс почти одновременно с ней, и Македонии, которой еще на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году было предложено вступить в организацию при условии, что она совместно с Грецией найдет взаимоприемлемое решение по вопросу о ее названии. Процесс вступления в НАТО Боснии и Герцеговины формально не продвинулся с 2010 года, когда стране предоставили План действий по подготовке к членству, но обусловили его выполнение разрешением вопроса о регистрации недвижимости, используемой Министерством обороны страны.

Российская сторона неоднократно выступала против вступления Черногории в НАТО. В конце апреля МИД РФ заявил, что Москва оставляет за собой право принимать решения по защите своей национальной безопасности в связи с решением парламента Черногории о вступлении в НАТО.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, те, кто голосовал в Скупщине за вступление в НАТО под предлогом мнимой российской угрозы, берут на себя ответственность за последствия "реализации планов внешних сил, стремящихся углубить существующие в Европе и на Балканах разделительные линии, вбить клин в основанные на глубоких исторических традициях дружественные отношения черногорцев с сербами и россиянами".

Комментируя политику НАТО, президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что "когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны-лидера НАТО, как США". "И там легко может появиться все, что угодно: и системы противоракетной обороны, и новые базы, и, если потребуется, и новые ударные комплексы. А нам что делать?" — задается российский лидер вопросом. Он отметил, что "мы должны в этой связи предпринимать контрмеры, то есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать".