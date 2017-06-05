В Эстонии начались учения НАТО Saber Strike

"Учения на территории Эстонии являются частью маневров Saber Strike, которые в субботу начались в Латвии. Там же находится и штаб учений. В эстонской части учений примут участие военнослужащие Скаутского батальона местных сил обороны, военнослужащие Великобритании и Франции из дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, а также инженерно-саперное подразделение из Финляндии – всего почти 1,5 тысячи человек", —говорится в сообщении.

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Кроме того, в Saber Strike будут задействованы вертолеты армии США AH-64 (Apache) и UH-64 (Black Hawk), которые участвовали в прошедших в Эстонии с 8 по 26 мая международных учениях НАТО "Весенний шторм-2017" и до сих пор дислоцируются на авиабазе Эмари под Таллином.

НАТО регулярно проводит на территории стран Балтии военные учения. Согласно опубликованному на сайте альянса плану, в 2017 году на территории прибалтийских стран пройдут не менее 16 международных и национальных учений.