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    Черногория обеспечила себе вечное существование, вступив в НАТО - Вуянович

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    Против вступления Черногории в НАТО выступает ряд оппозиционных партий, объединенных вокруг Демократического фронта, которые бойкотировали заседание парламента.
    Президент Черногории Филип Вуянович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. Со вступлением в НАТО Черногория обеспечила себе вечное существование, заявил президент страны Филип Вуянович.

    Парламент Черногории в пятницу на торжественном заседании, прошедшем в исторической столице страны городе Цетине, проголосовал 46 голосами (из 81) за вступление в альянс.

    RTCG
    Парламент Черногории принял решение о вступлении страны в НАТО

    "Сегодняшним историческим решением в Цетине Черногория получает новые многочисленные возможности, но прежде всего условия для своего вечного существования", — заявил Вуянович в эфире национального телеканала RTCG.

    Он пояснил, что это особенно важно с учетом того, что в мае 2006 года (с выходом страны из Государственного союза Сербии и Черногории) Черногория обновила свою независимость, а географическое и геополитическое положение его страны имеет особую специфику.

    RTCG
    Парламент Черногории принял решение о вступлении страны в НАТО

    "Если все это учитывать, тогда вы должны согласиться с тем, что через эту систему безопасности Черногория получает гарантию своего существования, и я думаю, что это самый ценный аспект данного решения", — сказал Вуянович.

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    Против вступления Черногории в альянс выступает ряд оппозиционных партий, объединенных вокруг Демократического фронта, которые бойкотировали заседание парламента и провели в пятницу в Цетине акцию протеста с требованием вынести голосование по членству в НАТО на общенациональный референдум.

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