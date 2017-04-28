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    Парламент Черногории принял закон о вступлении в НАТО

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    Сообщается, что президент Филип Вуянович и бывший премьер Мило Джуканович встретили аплодисментами итоги голосования парламента Черногории.
    Флаг Черногории
    montenegro-gb.ru

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Парламент Черногории на торжественном заседании в городе Цетине в пятницу ратифицировал закон о вступлении страны в НАТО. За такое решение проголосовали 46 депутатов из 81.

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    Трансляция заседания велась по национальному телевидению. Присутствующие, среди которых были президент Филип Вуянович и бывший премьер Мило Джуканович, встретили аплодисментами итоги голосования.

    Перед голосованием с обоснованием необходимости вступления в альянс выступил действующий глава правительства Душко Маркович, также своим мнением о важности североатлантической интеграции примерно в одних и тех же словах поделились многие записавшиеся для выступления депутаты.

    За документ под названием Проект закона о подтверждении Североатлантического договора и Протокола к Североатлантическому договору о вступлении Греции и Турции голосовали члены правящей Демократической партии социалистов и ряда других малых партий — сторонников интеграции в НАТО.

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    Голосование прошло в отсутствие противников альянса и главной оппозиционной силы страны — Демократического фронта, который провел в Цетине акцию протеста с требованием решать судьбу вступления в НАТО не в парламенте, а на общенациональном референдуме. Также оппозиционеры заявили о намерении добиться досрочных парламентских выборов, прийти к власти и отменить сегодняшнее решение о присоединении к альянсу.

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