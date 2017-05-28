Трамп завершил первое зарубежное турне и вернулся домой

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп завершил свое первое зарубежное турне, во время которого он посетил Ближний Восток, а также саммиты НАТО и G7, сообщает телеканал Fox.

Первая часть поездки получила название "тур великих религий" и состоялась с 20 по 24 мая.

Сначала Трамп посетил Саудовскую Аравию, где встретился с "хранителем двух святынь" ислама королем Салманом, а также принял участие в саммите лидеров и представителей нескольких десятков мусульманских стран и подписал соглашение о военных поставках, которые могут привести к продаже Эр-Рияду американского оружия на 350 миллиардов долларов.

Затем американский президент отправился в Израиль и Палестину, где встретился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом и призвал обе стороны ближневосточного конфликта к поиску компромисса для достижения мира в регионе. Кроме того, он первым из американских президентом прикоснулся к величайшей иудейской святыне — Стене плача, а также посетил Храм Гроба Господня на месте распятия и воскресения Христа в Иерусалиме. "Тур великих религий" завершился в Ватикане, где прошла встреча Трампа с папой Римским.

С 24 по 27 мая Трамп принял участие в двух саммитах: в 28-й встрече лидеров стран НАТО в Брюсселе и и в 43-м саммите "Большой семерки" в итальянской Таормине. Там американскому лидеру удалось провести двусторонние переговоры с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном, королем Бельгии Филиппом, канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Кроме того, в Риме американский президент перед посещением Ватикана провел переговоры с президентом Италии Серджио Матареллой и премьер-министром страны Паоло Джентилони.