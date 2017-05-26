Туск после встречи с Трампом заговорил о продолжении санкций против РФ

КИЕВ, 26 мая – РИА Новости Украина. Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом он ожидает продолжения общей санкционной политики против России в связи с конфликтом в Украине.

"У меня сложилось впечатление, что по конфликту в Украине мы заняли приблизительно одну и ту же позицию с президентом Трампом и госсекретарем (США Рексом) Тиллерсоном. Возможно, я менее оптимистичен в том, что касается планов и намерений (президента РФ Владимира) Путина, возможно, менее сентиментальным. Но я считаю, что по Украине мы можем прийти к общей позиции с США", — заявил Туск журналистам в Таормине. Его выступление транслировалось службами ЕК.

Он отметил, что ожидания "продолжить общую политику (США и ЕС – Ред.) по России в том, что касается санкций и выполнения минского соглашения", — является "реалистичной".

Ранее Туск заявил, что у Евросоюза и США нет общей позиции в отношении России.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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