Rambler на фоне санкций запускает портал в Украине

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Rambler&Co запускает портал в украинском сегменте интернета — rambler.ua. Об этом сообщила интернет-компания.

Читайте также: Украина – страна официально разрешенной нацистской символики

"Работа портала rambler.ua построена на тех же принципах качества и независимости. Из всего новостного шума мы круглосуточно выбираем главные новости Украины для своей аудитории в этой стране с последующей публикацией их на главной странице сервиса. Теперь читатели из регионов Украины будут в курсе всего, что происходит в каждом из 25 крупнейших городов страны, а также смогут следить за информацией о погоде и курсах валют. Помимо чтения новостей пользователи теперь могут завести почту @rambler.ua, которая позволит свободно получать и отправлять письма также, как и в прежней Рамблер/почте. Все желающие смогут сохранить и перенести заблокированный почтовый ящик с другого сервиса и продолжить использовать его со старым адресом", — указано в сообщении.

"Мы были, есть и остаемся сервисом вне политики, ориентированным на пользователей разных стран. Прежде всего мы являемся каналом коммуникации, технологией, обеспечивающей удобство и оперативность взаимодействия наших пользователей", — отмечается в сообщении Rambler&Co.

Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В среду указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.