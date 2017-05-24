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    Британский бездомный, помогавший раненым в Манчестере, стал героем в соцсетях

    Тема:

    Кровавый теракт в Манчестере (120)

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    По словам мужчины, он видел на телах людей травмы, нанесенные гвоздями: "Мы люди, у нас все еще есть сердце, у нас все еще есть такой инстинкт, чтобы помочь людям, которые нуждаются в помощи, и это то, что мы делаем".
    Британский бездомный Стивен Джонс
    Кадр из видео канала IBTimes UK

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Бездомный британец Стивен Джонс, который помогал раненым покинуть Манчестер Арену после теракта, стал для многих героем. Корреспондент ITN, партнера CNN, расспросил мужчину о тех трагических событиях.

    "Сначала был взрыв, я подумал, что это какой-то фейерверк, а затем произошел большой взрыв", — сказал он.

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    РИА Новости
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    "Я просто почувствовал ударную волну, а потом все начали кричать и бежать. Мы с другом тоже побежали. Мы поняли, что случилось, оттуда выходили окровавленные женщины и дети", — рассказал Джонс.

    По его словам, он видел на телах людей травмы, нанесенные гвоздями: "Мы люди, у нас все еще есть сердце, у нас все еще есть такой инстинкт, чтобы помочь людям, которые нуждаются в помощи, и это то, что мы делаем. И, очевидно, когда мы видим таких детей, истекающих кровью и вырывающих гвозди из рук…".

    "Это были дети, много окровавленных детей, они плакали и кричали. Если бы я не помог и оставил их, я бы не смог жить с самим собой", — признался Джонс.

    По данным издания, одна женщина открыла счет в благотворительном фонде для него.

    Джонс сказал, что многие бездомные спят в Манчестер Арене, где произошло нападение.

    Его история привлекла внимание к растущей проблеме бездомных людей в Манчестере. Новоизбранный мэр Манчестера, Энди Бернем, пообещал пожертвовать 15% своей зарплаты в помощь бездомным.

    Напомним, взрыв прогремел в концертном комплексе стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 по местному времени. Завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

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    Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как "террористический инцидент". По последним данным, в больницах остаются 59 человек. Погибли 22 человека, в том числе дети.  Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.

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