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    Взрывы в Манчестере: в теракте погибли двое граждан Польши

    Тема:

    Кровавый теракт в Манчестере (114)

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    Сообщается, что погибшие приехали к месту проведения концерта, чтобы забрать своих детей после его окончания. Обе девушки в настоящее время находятся под присмотром польских служб.
    Ситуация после теракта в Манчестере
    @billboard

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. МИД Польши сообщает, что как минимум двое граждан страны погибли в результате теракта в Манчестере.

    Скорая помощь возле стадиона Манчестер Арена
    SkyNews
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    "Минимум двое поляков погибло в теракте в Манчестере", — говорится в сообщении МИД Польши.

    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в эфире радио RFM FM уточнил, что погибшие приехали к месту проведения концерта, чтобы забрать своих детей после его окончания. Обе девушки в настоящее время находятся под присмотром польских служб. Одна из них — несовершеннолетняя.

    Также в Манчестере ранен гражданин Польши. По словам Ващиковского, он перенес серьезную операцию, но в настоящее время "все говорит о том, что его жизни угрозы нет".

    В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", по предварительным данным, произошел теракт. По информации полиции, 22 человека погибли, 59 получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.

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