Взрывы в Манчестере: в теракте погибли двое граждан Польши

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. МИД Польши сообщает, что как минимум двое граждан страны погибли в результате теракта в Манчестере.

"Минимум двое поляков погибло в теракте в Манчестере", — говорится в сообщении МИД Польши.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в эфире радио RFM FM уточнил, что погибшие приехали к месту проведения концерта, чтобы забрать своих детей после его окончания. Обе девушки в настоящее время находятся под присмотром польских служб. Одна из них — несовершеннолетняя.

Также в Манчестере ранен гражданин Польши. По словам Ващиковского, он перенес серьезную операцию, но в настоящее время "все говорит о том, что его жизни угрозы нет".

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", по предварительным данным, произошел теракт. По информации полиции, 22 человека погибли, 59 получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.