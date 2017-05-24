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    Теракт в Манчестере был организован группой лиц

    Тема:

    Кровавый теракт в Манчестере (117)

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    Саперы возле стадиона Манчестер Арена
    SkyNews

    КИЕВ, 24 мая – РИА Новости Украина. Глава полиции Манчестера Иан Хопкинс подтвердил, что теракт в концертном комплексе "Манчестер Арена", "несомненно, организовала преступная сеть".

    Теракт в Манчестере. Инфографика
    РИА Новости
    Теракт в Манчестере: подробности

    "Очевидно, что речь идет о сети", — сказал Хопкинс на пресс-конференции в среду.

    Он подтвердил, что на данный момент задержаны четыре человека и что в среду днем был проведен рейд в центре города.

    "Расследование продолжается, так что я не буду комментировать далее", — отметил он.

    Напомним, взрыв прогремел в концертном комплексе стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 по местному времени. Завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

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    Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как "террористический инцидент". По последним данным, в больницах остаются 59 человек. Погибли 22 человека, в том числе дети.  Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.

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