За терактом в Манчестере может стоять "группа лиц" - Мэй

КИЕВ, 24 мая – РИА Новости Украина, Мария Табак. За терактом в Манчестере стоит "группа лиц", а не просто рожденный в этом городе одиночка, считает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, 22 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв произвел смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ. Полиция назвала 22-летнего Салмана Абеди подозреваемым в осуществлении теракта.

"Возможно, что этот страшный теракт осуществил не один рожденный в Манчестере человек. Возможно, за этим стоит группа лиц", — сказала Мэй по итогам заседания чрезвычайного комитета COBRA, в состав которого входят члены правительства и представители спецслужб.

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Она отметила, что эта версия стала одним из аргументов в пользу повышения уровня террористической угрозы до максимального, критического уровня.