В сети показали фото смертника, устроившего теракт в Манчестере

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В сети показали фотографию 23-летнего Салмана Абеди, которого называют смертником, устроившим теракт на концерте Арианы Гранде в Манчестере.

Фото распространила авторитетная британская газета The Guardian.

Уточняется, что этот снимок был сделан в мечети Дидсбери, когда там проходил урок ислама.

Абеди родился на территории Великобритании в семье выходцев из Ливии. Незадолго до атаки он ездил в Ливию.

Напомним, взрыв прогремел в концертном комплексе стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 по местному времени. Завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

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Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как "террористический инцидент". По последним данным, в больницах остаются 59 человек. Погибли 22 человека, в том числе дети.