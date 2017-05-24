наверх
24.05.201710:09
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В сети показали фото смертника, устроившего теракт в Манчестере

    Тема:

    Кровавый теракт в Манчестере (113)

    (обновлено: )3310
    Салман Абеди родился на территории Великобритании в семье выходцев из Ливии. Незадолго до атаки он ездил в Ливию, сообщают источники. Снимок был сделан в мечети Дидсбери, когда там проходил урок ислама.
    Предполагаемый смертник на концерте Арианы Гранде в Манчестере
    Фото, распространенное изданием theguardian

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В сети показали фотографию 23-летнего Салмана Абеди, которого называют смертником, устроившим теракт на концерте Арианы Гранде в Манчестере.
    Фото распространила авторитетная британская газета The Guardian.

    Ситуация после теракта в Манчестере
    @billboard
    Британия: как теракт в Манчестере повлияет на политическую ситуацию

    Уточняется, что этот снимок был сделан в мечети Дидсбери, когда там проходил урок ислама.

    Абеди родился на территории Великобритании в семье выходцев из Ливии. Незадолго до атаки он ездил в Ливию.

    Напомним, взрыв прогремел в концертном комплексе стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 по местному времени. Завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

    Смотрите также: Теракт на стадионе в Манчестере: кадры с места ЧП

    Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как "террористический инцидент". По последним данным, в больницах остаются 59 человек. Погибли 22 человека, в том числе дети.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Предполагаемый смертник на концерте Арианы Гранде в Манчестере
    Кровавый теракт в Манчестере
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Переговоры Порошенко и Меркель
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Мусор в центре Львова
    Невыносимый мусор Львова