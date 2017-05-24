Теракт в Манчестере: подробности

Правительство Британии после теракта в Манчестере решило повысить уровень террористической угрозы до максимального, "критического" уровня. Об этом сообщила глава правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй после второго за день экстренного совещания с членами кабинета. Это третье повышение уровня террористической угрозы до максимума в британской истории, и полиция ожидается, что такие меры введены ненадолго. Ранее "критический" уровень устанавливался максимум на четыре дня.

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