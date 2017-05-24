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    Теракт в Манчестере: подробности

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    Кровавый теракт в Манчестере (116)

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    В понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник. Погибли 22 человека, около 120 пострадали. Подробности - в инфографике РИА Новости.
    Теракт в Манчестере. Инфографика
    РИА Новости

    Правительство Британии после теракта в Манчестере решило повысить уровень террористической угрозы до максимального, "критического" уровня. Об этом сообщила глава правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй после второго за день экстренного совещания с членами кабинета. Это третье повышение уровня террористической угрозы до максимума в британской истории, и полиция ожидается, что такие меры введены ненадолго. Ранее "критический" уровень устанавливался максимум на четыре дня.

    Продолжение читайте в статье "В Британии третий раз в истории ввели высший уровень терроругрозы"

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