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    Зарубежье

    Британия: как теракт в Манчестере повлияет на политическую ситуацию

    Тема:

    Кровавый теракт в Манчестере (113)

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    Эксперт-международник Андрей Бузаров заявил в эфире Голоса Столицы, что наиболее популярные партии в Британии давно сошлись в одинаково жесткой позиции в отношении борьбы с терроризмом.
    Ситуация после теракта в Манчестере
    @billboard

    РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

    Из-за взрыва в Манчестерепредвыборную кампанию в Великобритании приостановили. Как сообщает ВВС, на такой шаг согласились как правящая Консервативная партия, так и все оппозиционные силы.

    Взрыв произошел накануне вечером, 23 мая, на концерте американской певицы Арианы Гранде, который происходил на "Манчестер Арене". По последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, еще около 59 человек получили повреждения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.

    Как теракт в Манчестере отразится на ситуации в Великобритании и в мире в целом проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт-международник Андрей Бузаров

    Если говорить о том, как повлияет эта трагедия на состояние дел с безопасностью в Великобритании, в ЕС, о чем можно сказать?

    — Безусловно, здесь влияние будет, и влияние будет на меры безопасности, которые будут приняты сейчас в ЕС и в Британии по отношению к потенциальным террористам либо в отношении отдельных объектов, которые наиболее вероятны для атак террористов. 

    Скорая помощь возле стадиона Манчестер Арена
    SkyNews
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    Но на политическую ситуацию это не повлияет, поскольку обе партии, наиболее популярные партии в Британии, они, в принципе, уже давно определились в своем выборе. А именно — выход Британии из ЕС. И у них одинаково жесткие позиции в отношении борьбы с терроризмом. Поэтому на общественно-политическую ситуацию данный теракт не повлияет. Это мое мнение такое.

    И позиции относительно миграционного кризиса также примерно одинаковы у этих партий?

    — Конечно, да. И вот вопрос миграции, и иммиграции, и вообще миграционные процессы, которые происходили в Европе последние годы, является неотъемлемой частью мер безопасности. Поэтому когда мы говорим об усилении мер безопасности, естественно, прежде всего, они будут усилены в отношении тех мигрантов, потенциально, которые приезжают с материковой части Европы на британский остров.

    Стоит ли ожидать еще более жесткой политики в отношении мигрантов в странах ЕС?

    — Я не думаю, что это существенно повлияет на пересмотр ранее принятых решений. 

    Дело в том, что ЕС и так достаточно жестко борется с миграцией, принимает серьезные меры. Буквально недавно ЕС начал угрожать Венгрии, Польше применением санкций в случае, если они не будут соответствующие квоты выполнять по распределению беженцев. 

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    То есть в ЕС уже создана система, как, по крайней мере, пытаться противодействовать миграционной волне. Ничего нового пока не будет. В том числе, после атак в Великобритании. Но меры безопасности будут усилены, поскольку мы не в первый раз видим, как британские спецслужбы и правоохранительные органы, а еще ранее – французские, не смогли предупредить подобные теракты.

    Может ли манчестерский теракт побудить правительство Великобритании на более активные действия на Ближнем Востоке?

    – Британия достаточно активна, но она не ключевой игрок на Ближнем Востоке. Ключевым игроком на Ближнем Востоке является США, безусловно. Естественно, РФ и ряд других стран, в военном плане существенно влияют на ситуацию там. 

    Ситуация возле стадиона Манчестер Арена
    nbcnews.com
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    Британия, как союзник США и главный участник стран "большой семерки", так называемой, безусловно. Но коалиция, которая уже существует против ИГИЛ, против терроризма, она продолжит свое существование. 

    Я не думаю, что Британия сейчас со своими внутриполитическими проблемами будет активно заниматься внешней политикой. Дело в том, что на сегодняшний день решение внутренних проблем является главным приоритетом для руководства Британии. Но никак не внешняя политика.

    На какую-то поддержку в Великобритании сейчас со стороны США могут рассчитывать?

    – США были и будут союзниками Великобритании, независимо от ситуации. В частности, я хочу напомнить, что первую встречу Дональд Трамп провел именно с премьером Британии Терезой Мэй, и первую встречу в качестве президента США. Поэтому США и дальше будут самыми преданными и надежными союзниками Великобритании.

    Выйдет ли борьба с международным терроризмом на новый уровень после этого теракта в Великобритании?

    – В рамках ЕС будут усилены меры безопасности. На счет участия стран НАТО, стран ЕС в более деятельном спектре действий на Ближнем Востоке, я сомневаюсь. Вряд ли к этому готовы сейчас страны ЕС. 

    Многие надеются на США, на страны НАТО, которые сейчас, по сути, возглавляют мировую политику с терроризмом, против ИГИЛ. И все надежды будут ориентированы на них.

    Ранее президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта в эфире "ГС" заявил, что террористы обычно — психопаты, поведение которых сложно предугадать.

    Также директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" заявил, что в своей деятельности современные террористы используют все преимущества глобализации. 

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