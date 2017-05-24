Британия: как теракт в Манчестере повлияет на политическую ситуацию

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Из-за взрыва в Манчестерепредвыборную кампанию в Великобритании приостановили. Как сообщает ВВС, на такой шаг согласились как правящая Консервативная партия, так и все оппозиционные силы.

Взрыв произошел накануне вечером, 23 мая, на концерте американской певицы Арианы Гранде, который происходил на "Манчестер Арене". По последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, еще около 59 человек получили повреждения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.

Как теракт в Манчестере отразится на ситуации в Великобритании и в мире в целом проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт-международник Андрей Бузаров.

Если говорить о том, как повлияет эта трагедия на состояние дел с безопасностью в Великобритании, в ЕС, о чем можно сказать?

— Безусловно, здесь влияние будет, и влияние будет на меры безопасности, которые будут приняты сейчас в ЕС и в Британии по отношению к потенциальным террористам либо в отношении отдельных объектов, которые наиболее вероятны для атак террористов.

Но на политическую ситуацию это не повлияет, поскольку обе партии, наиболее популярные партии в Британии, они, в принципе, уже давно определились в своем выборе. А именно — выход Британии из ЕС. И у них одинаково жесткие позиции в отношении борьбы с терроризмом. Поэтому на общественно-политическую ситуацию данный теракт не повлияет. Это мое мнение такое.

И позиции относительно миграционного кризиса также примерно одинаковы у этих партий?

— Конечно, да. И вот вопрос миграции, и иммиграции, и вообще миграционные процессы, которые происходили в Европе последние годы, является неотъемлемой частью мер безопасности. Поэтому когда мы говорим об усилении мер безопасности, естественно, прежде всего, они будут усилены в отношении тех мигрантов, потенциально, которые приезжают с материковой части Европы на британский остров.

Стоит ли ожидать еще более жесткой политики в отношении мигрантов в странах ЕС?

— Я не думаю, что это существенно повлияет на пересмотр ранее принятых решений.

Дело в том, что ЕС и так достаточно жестко борется с миграцией, принимает серьезные меры. Буквально недавно ЕС начал угрожать Венгрии, Польше применением санкций в случае, если они не будут соответствующие квоты выполнять по распределению беженцев.

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То есть в ЕС уже создана система, как, по крайней мере, пытаться противодействовать миграционной волне. Ничего нового пока не будет. В том числе, после атак в Великобритании. Но меры безопасности будут усилены, поскольку мы не в первый раз видим, как британские спецслужбы и правоохранительные органы, а еще ранее – французские, не смогли предупредить подобные теракты.

Может ли манчестерский теракт побудить правительство Великобритании на более активные действия на Ближнем Востоке?

– Британия достаточно активна, но она не ключевой игрок на Ближнем Востоке. Ключевым игроком на Ближнем Востоке является США, безусловно. Естественно, РФ и ряд других стран, в военном плане существенно влияют на ситуацию там.

Британия, как союзник США и главный участник стран "большой семерки", так называемой, безусловно. Но коалиция, которая уже существует против ИГИЛ, против терроризма, она продолжит свое существование.

Я не думаю, что Британия сейчас со своими внутриполитическими проблемами будет активно заниматься внешней политикой. Дело в том, что на сегодняшний день решение внутренних проблем является главным приоритетом для руководства Британии. Но никак не внешняя политика.

На какую-то поддержку в Великобритании сейчас со стороны США могут рассчитывать?

– США были и будут союзниками Великобритании, независимо от ситуации. В частности, я хочу напомнить, что первую встречу Дональд Трамп провел именно с премьером Британии Терезой Мэй, и первую встречу в качестве президента США. Поэтому США и дальше будут самыми преданными и надежными союзниками Великобритании.

Выйдет ли борьба с международным терроризмом на новый уровень после этого теракта в Великобритании?

– В рамках ЕС будут усилены меры безопасности. На счет участия стран НАТО, стран ЕС в более деятельном спектре действий на Ближнем Востоке, я сомневаюсь. Вряд ли к этому готовы сейчас страны ЕС.

Многие надеются на США, на страны НАТО, которые сейчас, по сути, возглавляют мировую политику с терроризмом, против ИГИЛ. И все надежды будут ориентированы на них.

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