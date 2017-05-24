В Британии задержали пятого подозреваемого по делу о теракте в Манчестере

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В Великобритании в связи с терактом в Манчестере задержан уже пятый подозреваемый, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию города.

Ранее сообщалось, что теракт в Манчестере был организован группой лиц.

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Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта.

По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек считаются пропавшими без вести.