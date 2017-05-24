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    В Британии задержали пятого подозреваемого по делу о теракте в Манчестере

    Тема:

    Кровавый теракт в Манчестере (118)

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    Полиция Великобритании задержала уже пятого подозреваемого в причастности к теракту, совершенному в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде.
    Полиция в Великобритании
    news.sky.com

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В Великобритании в связи с терактом в Манчестере задержан уже пятый подозреваемый, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию города.

    Ранее сообщалось, что теракт в Манчестере был организован группой лиц.

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    Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

    Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта.

    По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек считаются пропавшими без вести.

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