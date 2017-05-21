Экс-советника Трампа пригласили на добровольный допрос по "следу РФ"

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Комитет по разведке палаты представителей США пригласил экс-советника Дональда Трампа Майкла Капуто добровольно дать показания, связанные с расследованием "вмешательства России" в американские президентские выборы 2016 года, сообщает New York Times.

По информации издания, запрос Капуто направлен еще 9 мая. В письме комитет требовал "предоставить документы и другие материалы и принять участие в добровольной записываемой беседе". Капуто просили передать "любые документы, отчеты, информацию в электронном формате, включая электронные письма, записи, данные и материальные предметы", которые могли бы быть учтены в расследовании. Комитет намеревался обсудить с Капуто ряд вопросов, в частности, "российские кибератаки, направленные против президентских выборов в США в 2016 году, потенциальные связи с Россией членов политических кампаний", а также "утечки секретной информации", пишет издание.

Как сообщается, Капуто категорически отверг наличие каких-либо связей между ним или его коллегами по штабу с российскими официальными лицами. Он обвинил комитет в клевете. "Ни разу за этот период я не проводил никаких контактов с российскими официальными лицами и госслужащими", — цитирует газета ответ Капуто на запрос комитета. Он также утверждает, что за время своей работы в предвыборном штабе Трампа (ноябрь 2015 — июнь 2016) он ни разу ни с кем не обсуждал Россию, "даже с самим Трампом".

По информации издания, Майкл Капуто в 1990-х годах работал в России и знал некоторых российских чиновников, а в начале 2000-х годов сотрудничал с "Газпром-медиа".

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса.