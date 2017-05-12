Истребитель РФ опасно сблизился с разведсамолетом США над Черным морем - СМИ

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Российский истребитель 9 мая пролетел на расстоянии семи метров от разведывательного самолета ВМС США над Черным морем, передает телеканал NBC со ссылкой на американских военных.

Представитель ВМС капитан Памела Кунце сообщила, что российский истребитель Су-27 сблизился с P-8A Poseidon, когда американский самолет выполнял штатное задание в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Отмечается, что, по мнению командира американского самолета, взаимодействие двух воздушных судов было безопасным и профессиональным.

Кунце отметила, что расстояние между самолетами является не единственным параметром, исходя из которого можно оценивать риски такого сближения.

В январе Пентагон заявлял, что самолеты РФ идут на "опасное сближение" с американскими в Сирии.