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    В мире

    Истребитель РФ опасно сблизился с разведсамолетом США над Черным морем - СМИ

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    Представитель ВМС США сообщила, что российский истребитель Су-27 сблизился с P-8A Poseidon, когда американский самолет выполнял штатное задание в международном воздушном пространстве над Черным морем.
    Истребитель Су-27. Архивное фото
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Российский истребитель 9 мая пролетел на расстоянии семи метров от разведывательного самолета ВМС США над Черным морем, передает телеканал NBC со ссылкой на американских военных.

    Опасное сближение российского и американских кораблей. Видео
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    Опасное сближение российского и американского кораблей в Средиземном море

    Представитель ВМС капитан Памела Кунце сообщила, что российский истребитель Су-27 сблизился с P-8A Poseidon, когда американский самолет выполнял штатное задание в международном воздушном пространстве над Черным морем.

    Отмечается, что, по мнению командира американского самолета, взаимодействие двух воздушных судов было безопасным и профессиональным.

    Кунце отметила, что расстояние между самолетами является не единственным параметром, исходя из которого можно оценивать риски такого сближения.

    В январе Пентагон заявлял, что самолеты РФ идут на "опасное сближение" с американскими в Сирии. 

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