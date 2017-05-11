США: РФ стремится помешать Украине интегрироваться в западные институты

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Стратегическая цель Москвы в Украине — помешать Киеву интегрироваться в западные институты, заявил на слушаниях в сенате директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

"По нашим оценкам, стратегическая цель Москвы в Украине — поддерживать влияние над Киевом и мешать попыткам Украины интегрироваться в западные институты", — сказал он.

Коутс также отметил, что "Россия продолжает использовать военное и дипломатическое давление на Киев, для выполнения политической части минских соглашений" согласно "интерпретациям" и собственного видения этих соглашений Москвой.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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