Назначен спецсоветник по расследованию "вмешательства РФ" в выборы США

КИЕВ, 18 мая – РИА Новости Украина. Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера специальным советником по расследованию предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

"Исходя из уникальных обстоятельств, интересы общества требуют от меня поставить расследование под руководство человека, который будет независим от обычного руководства (минюста США – Ред.). Специальный советник необходим для того, чтобы американцы были уверены в результате (расследования)", — говорится в заявлении заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна.

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Ранее расследование "вмешательства РФ" вело ФБР, директор которого Джеймс Коми был уволен президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.