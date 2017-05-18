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    Назначен спецсоветник по расследованию "вмешательства РФ" в выборы США

    (обновлено: )2011
    Заместитель генпрокурора США Род Розенстайн отметил, что специальный советник, которым назначили экс-главу ФБР Роберта Мюллера, "необходим для того, чтобы американцы были уверены в результате расследования".
    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мая – РИА Новости Украина. Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера специальным советником по расследованию предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
    Трамп уволил директора ФБР: вы не способны

    "Исходя из уникальных обстоятельств, интересы общества требуют от меня поставить расследование под руководство человека, который будет независим от обычного руководства (минюста США – Ред.). Специальный советник необходим для того, чтобы американцы были уверены в результате (расследования)", — говорится в заявлении заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна.

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    Ранее расследование "вмешательства РФ" вело ФБР, директор которого Джеймс Коми был уволен президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе.

    Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

    ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

    В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.

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