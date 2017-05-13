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    Сенату США передадут данные для расследования "связей Трампа" с РФ

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (242)

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    СМИ сообщают, что сенат США запросил соответствующие данные у Минфина в конце апреля. Без этих отчетов сенат не смог бы принять окончательное решение о наличии связей Дональда Трампа с РФ.
    Дональд Трамп
    Кадр из видео с сайта politico.com

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Департамент министерства финансов США, занимающийся вопросами отмывания денег, предоставит сенату финансовые отчеты для проведения расследования предполагаемых связей американского президента Дональда Трампа с Россией, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
    Трамп уволил директора ФБР: вы не способны

    По данным источников газеты, сенат запросил эти данные у Минфина в конце апреля. Как сообщает один из них, без данных отчетов сенат не смог бы принять окончательное решение о наличии связей Трампа с РФ.

    Ранее Дональд Трамп отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку. В Белом доме отметили, что это произошло ввиду "утраты доверия" президента к нему. В сопровождавшем увольнение письме к руководителю ведомства президент сообщил, что принял решение об увольнении после рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.

    Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.

    Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США.

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