Украина понимает, что с Россией надо сотрудничать - глава МИД ФРГ

КИЕВ, 18 мая – РИА Новости Украина. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Украина пришла к пониманию необходимости взаимодействия с Россией для решения многих проблем.

"Посмотрите на Украину: вначале они думали, что это (взаимодействие с РФ – ред.) не находится в центре их внимания. Но сейчас у них есть точно такая же позиция, как у нас (ФРГ – ред.), что достижение лучших решений и сотрудничество с Россией явно необходимо по разным причинам", — заявил Габриэль, выступая в Центре международных и стратегических исследований в Вашингтоне.

"Нам необходимо добиться решения (конфликта) в Украине. Нам нужно прекращение огня, реальное прекращение огня и отвод вооружений", — добавил министр.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.