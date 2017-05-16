Великая украинская стена, или Как заблокировать Россию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета — для РИА Новости Украина

Украина ввела новый пакет санкций против российских компаний, прежде всего в информационно-цифровой сфере. С сегодняшнего дня украинцы лишаются минимум на три года доступа на российские сайты "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс", а также ряд других. Также санкции введены против телеканалов РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс", РЕН ТВ и "Звезда".

Не сломать, так обойти

Решение, мягко говоря, крайне странное. Его не поняли даже местные майданщики, ведь они активно пользовались Яндексом и Вконтакте для пополнения списков на сайте "Миротворец" (где, напомню, данные о противниках нынешней украинской власти, дабы этих противников затем преследовали или отстреливали соответствующие структуры "гражданского общества").

Его не поняли люди, хоть мало-мальски знакомые с интернетом — блокирование сайтов в современном мире обходится "на раз" через специальные программы, большая часть из которых абсолютно бесплатна (разве что онлайн-фильмы через них просматривать непросто — скорость не позволяет). Даже Китай со своим легендарным файерволлом — "Великой китайской стеной" — не смог оградить граждан от Фейсбука и Гугла.

Ряд украинских сайтов (например, "Вести") уже разместил статьи с описанием целого спектра программ и браузеров, позволяющих украинцам вполне легально продолжать сидеть в российских соцсетях.

Более того, если предположить, что шаг президента был связан с проигрываемой Украиной информационной войной (причем уже не только на внешних рубежах, но и среди собственного населения), то запрет российских соцсетей лишь вызовет всплеск интереса к контенту, в них размещаемому.

Его, наконец, не поняли люди, хоть мало-мальски знакомые с пиаром. Порошенко принимает законопроект, который легко и без юридических последствий будут обходить конечные пользователи. А значит, тем самым наносит еще один удар по авторитету действующей власти и ее образу среди простых украинцев.

Зачем тогда это вводилось? Возможно, конечно, меркантильное объяснение — как и в случае с запретом на денежные переводы через российские компании Порошенко и/или близкие к нему люди защищают свои бизнес-интересы, то есть вложения в конкурирующие структуры. Однако в Украине конкурентов "Контакту" и "Одноклассникам" нет, а в то, что Порошенко выкупил значительную долю Фейсбука (их реального конкурента), поверить сложно.

Гораздо проще поверить в то, что Петр Алексеевич на возмездной основе защищает интересы людей, заинтересованных в устранении российских конкурентов с украинского рынка. Однако, опять же, схема слишком сложна.

Выживает, как может

По мнению некоторых украинских активистов, решение Порошенко было направлено не на его обогащение, а "на защиту жизней украинских солдат, которые находятся сейчас на Донбассе". "Я видел, как на блокпостах пацаны сидят часами, им скучно, они поустанавливали игры. А основная русскоязычная площадка игр для мобильных платформ — это опять же Россия. "Алавар", Мейл.ру, игры во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", — при установке они запрашивают доступ к массе данных, которые есть в телефоне, в том числе и местонахождение", — уже пояснил журналистам эксперт по информационной безопасности Ярослав Бондаренко.

И действительно, российские компании действуют по российским законам и чисто теоретически могут передавать информацию в российские компетентные органы. Однако вместо того, чтобы запрещать контакт, может, наводить порядок у себя на фронтах гражданской войны? Запрещать солдатам ставить соответствующие игры, а также вывешивать в соцсетях (не только в контакте, но и в Фейсбуке, а также Инстаграмм) фотографии с передовой, где на фоне виднеются укрепленные позиции?

Гораздо более реалистичным выглядит иной вариант — запрет российских сетей является частью стратегии Порошенко, направленной на выживание режима в краткосрочной перспективе.

Украинский президент симулирует борьбу с несуществующей российской агрессией для того, чтобы:

а) поддерживать высокий градус напряжения в обществе, и

б) потрафить собственным националистам, показывая, что он на их стороне.

К сожалению для Банковой, итогом нынешнего популистского шага может стать еще большая консолидация электората, уставшего от чрезмерной и показушной революционной активности властей, которая в итоге приводит лишь к усугублению ухудшающейся социально-экономической ситуации в стране.

"Замечательно, очередной удар по тихушникам и хатаскрайникам. Почти так же больно, как и повышение тарифов", — говорится в одном комментарии к новости на сайте Корреспондет.нет.

Многие эксперты (в том числе и авторы этой статьи) призывают российские власти не мешать украинским правителям совершать ошибки. Киевский режим сейчас действует по самоубийственной для него спирали — чем более сложная ситуация, тем выше накал популизма — и тем больше ситуация усложняется. И тем большая часть населения перестает быть "хатаскрайниками" и осознает необходимость перемен.

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Так что подобная гиперактивность в сочетании с соответствующими внешними факторами может привести к модернизации украинского режима уже в 2017-2018 годах. А значит, никаких трех лет отлучения, скорее всего, не будет.

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