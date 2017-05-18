МИД РФ: Украина блокирует альтернативные источники информации

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Запретив российские соцсети, власти Украины намерены заблокировать альтернативные источники информации для граждан, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, очевидно, что данное решение было принято "для того, чтобы блокировать максимально возможное количество альтернативных источников информации".

"Курс на такую цензуру, да это уже даже не цензура, а прямое нарушение принятых на себя обязательств по свободе слова, обеспечению свободы слова, был взят изначально, сразу же после антиконституционного переворота в 2014 году, на это Россия обращала внимание неоднократно наших партнеров", — добавила дипломат.

Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".