наверх
04.05.201702:29
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.07
  • USD26.52- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Ле Пен в ходе дебатов выступила за широкие связи с Россией

    Тема:

    Франция в ожидании нового президента: первомайские столкновения (122)

    3
    По словам лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, у Франции нет никаких причин вести "холодную войну" с Россией, и есть все причины строить с ней дипломатические, торговые, стратегические отношения, потому что "это великая страна".
    Марин Ле Пен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выступает за широкие связи с Россией и против новой "холодной войны".

    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Реакция победителей и проигравших на результаты выборов во Франции

    "У нас нет никаких причин вести "холодную войну" с Россией, и есть все причины строить с ней дипломатические, торговые, стратегические отношения, потому что это великая страна", — сказала Ле Пен в ходе теледебатов.

    В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

    Согласно данным опроса компании OpinionWay, Макрон во втором туре одержит победу над Ле Пен с результатом 60% голосов избирателей против 40%.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Траурные мероприятия в Одессе в память о погибших 2 мая 2014
    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая
    Открытие фан-зоны к Евровидению-2017 в Киеве
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Певец и композитор Вячеслав Малежик
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Пресс-конференция. Архивное фото
    Неугодные СМИ. Власть против медиа