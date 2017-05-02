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    Ле Пен пообещала вернуть франк в случае избрания президентом

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    Франция в ожидании нового президента: первомайские столкновения (116)

    (обновлено: )13730
    Кандидат в президенты Франции отметила, что "национальная валюта будет лучше защищать накопления французов". По ее мнению, "эстеблишмент" хочет "запугать" избирателей мыслями о том, что ситуация сложится иначе.
    Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен рассчитывает в течение двух лет вернуть в обращение в стране франк.

    Как сообщает агентство Рейтер, в интервью которому политик сделала заявление, "Ле Пен надеется, что французский народ через два года будет иметь в своих карманах национальную валюту".

    Флаги Европейского союза и Франции
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    Она отметила, что "национальная валюта будет лучше защищать накопления французов". По мнению Ле Пен, французский "эстеблишмент" хочет "запугать" избирателей мыслями о том, что ситуация сложится иначе.

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    В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

    Согласно данным опроса компании OpinionWay, опубликованным во вторник, Макрон во втором туре одержит победу над Ле Пен с результатом 60% голосов избирателей против 40%.

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