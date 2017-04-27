наверх
27.04.201702:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.07
  • USD26.63- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    США усилят санкции, чтобы КНДР отказалась от ядерной программы

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (339)

    (обновлено: )11
    Подход президента США нацелен на то, чтобы заставить Северную Корею отказаться от своих программ разработки ядерных баллистических ракет и программ по распространению ядерного оружия путем ужесточения экономических санкций.
    Самолет и флаг США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 апр – РИА Новости Украина. США намерены усиливать санкции против КНДР, чтобы ее власти отказались от ядерной программы, говорится в совместном заявлении министра обороны Джеймса Мэттиса, госсекретаря Рекса Тиллерсона и директора национальной разведки Дэна Коутса.

    Владимир Воля. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    Агрессия США. Трамп играет мышцами - Воля

    "Подход президента нацелен на то, чтобы заставить Северную Корею отказаться от своих программ (разработки) ядерных баллистических ракет и программ по распространению (ядерного оружия) путем ужесточения экономических санкций, использования дипломатических мер вместе с нашими союзниками и региональными партнерами", — говорится в заявлении.

    В среду администрация США провела специальный закрытый брифинг для всех членов конгресса, на котором рассказала о своих подходах к решению проблемы КНДР.

    В документе отмечается, что США взаимодействуют с "ответственными членами международного сообщества, чтобы усилить давление на КНДР с целью убедить режим начать деэскалацию и вернуться на путь диалога".

    "Мы будем поддерживать тесную координацию и сотрудничать с нашими союзниками, особенно Республикой Корея и Японией по мере того как мы работаем вместе, чтобы сохранить стабильность и процветание в регионе", — говорится в заявлении.

    Смотрите также: ВВС США показали испытание бомбы, сброшенной в Афганистане

    В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

    США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом. Ранее КНДР заявила о готовности ответить на военные действия США. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Панорама Чернобыльской АЭС
    Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Польский флаг
    Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да"
    Генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен. Архивное фото
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?