США усилят санкции, чтобы КНДР отказалась от ядерной программы

КИЕВ, 27 апр – РИА Новости Украина. США намерены усиливать санкции против КНДР, чтобы ее власти отказались от ядерной программы, говорится в совместном заявлении министра обороны Джеймса Мэттиса, госсекретаря Рекса Тиллерсона и директора национальной разведки Дэна Коутса.

"Подход президента нацелен на то, чтобы заставить Северную Корею отказаться от своих программ (разработки) ядерных баллистических ракет и программ по распространению (ядерного оружия) путем ужесточения экономических санкций, использования дипломатических мер вместе с нашими союзниками и региональными партнерами", — говорится в заявлении.

В среду администрация США провела специальный закрытый брифинг для всех членов конгресса, на котором рассказала о своих подходах к решению проблемы КНДР.

В документе отмечается, что США взаимодействуют с "ответственными членами международного сообщества, чтобы усилить давление на КНДР с целью убедить режим начать деэскалацию и вернуться на путь диалога".

"Мы будем поддерживать тесную координацию и сотрудничать с нашими союзниками, особенно Республикой Корея и Японией по мере того как мы работаем вместе, чтобы сохранить стабильность и процветание в регионе", — говорится в заявлении.

Смотрите также: ВВС США показали испытание бомбы, сброшенной в Афганистане

В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом. Ранее КНДР заявила о готовности ответить на военные действия США.