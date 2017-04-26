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    В мире

    Ракеты КНДР могут достигать Гавайев - командующий США

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (337)

    (обновлено: )38
    Американский адмирал заверил, что КНДР "угрожает Гавайям". На гавайских островах находится несколько крупных военных баз США, включая штаб Тихоокеанского командования США (PACOM).
    Гавайи
    RIA News Сергей Гунеев

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Гарри Гаррис заявил, что ракеты КНДР уже могут достигать Гавайских островов и представляют для них угрозу. Об этом Гаррис сказал на слушаниях в палате представителей США.

    "КНДР уже угрожает Гавайям", — заявил он.

    Политолог Максим Яли
    Максим Яли/Facebook
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    На гавайских островах находится несколько крупных военных баз США, включая штаб Тихоокеанского командования США (PACOM).

    Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, в частности, по уничтожению пхеньянского руководства на случай войны. Северная Корея ответила испытанием баллистических ракет, предупредив, что готова нанести превентивный удар по военным базам противника в Южной Корее, Японии и на территории США.

    После ракетных испытаний Северной Кореи в начале месяца в район Корейского полуострова была направлена ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Как ожидается, "Карл Винсон" пробудет у берегов КНДР около месяца.

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