Лидеры США и Японии высказались за сдерживание КНДР

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Лидеры США и Японии Дональд Трамп и Синдзо Абэ во время телефонного разговора в понедельник условились добиваться сдерживания "провокационных действий" КНДР, передало агентство Киодо.

По его данным, о результатах переговоров журналистам рассказал японский премьер-министр.

"Мы полностью сошлись во мнении о том, что будем продолжать настойчиво требовать сдержанности от Северной Кореи, не прекращающей все еще опасные провокационные действия", — заявил Абэ в эфире телеканала NHK.

По словам Абэ, он передал Трампу высокую оценку позиции президента США, "демонстрирующего на словах и на деле", что возможны все варианты решения проблем с КНДР.

"Ядерная и ракетная проблема Северной Кореи представляет собой чрезвычайно серьезную угрозу как для международного сообщества, так и для безопасности нашей страны", — подчеркнул Абэ. По его словам, с воскресенья в западной части Тихого океана проходят совместные учения с участием американского авианосца "Карл Винсон" и морских сил самообороны Японии.

"Наша страна будет решительно реагировать (на действия КНДР), поддерживая тесное сотрудничество с США и высокую степень предосторожности", — заявил Абэ.

Как передало агентство Киодо со ссылкой на источники в японском правительстве, Абэ и Трамп договорились добиваться от Китая более активной роли для решения проблем Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что Морские силы самообороны Японии объявили в воскресенье о начале совместных учений с атомным авианосцем "Карл Винсон" в Тихом океане.

Эксперты сходятся во мнении, что КНДР может до 25 апреля, когда отмечается годовщина создания Корейской народной армии, провести шестое ядерное испытание или пуск ракеты. США говорят о том, что готовы воздействовать на КНДР всеми средствами, имеющимися в наличии, а также "устанавливать мир силой". КНДР со своей стороны обещает ответить ядерным ударом на атомную войну и активизирует разработки межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь территории США.