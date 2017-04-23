В КНДР грозят "не оставить никого, кто бы мог подписать акт о капитуляции"

FRED DUFOUR / AFP

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Власти Северной Кореи убеждены, что Вооруженные силы США в регионе действуют для того, чтобы "раздавить" Пхеньян. Об этом говорится в статье государственной газеты Северной Кореи "Минчжу Чосон", которую приводит агентство ЦТАК.

"США приводят к острому кризису ситуацию в регионе, размещая на Корейском полуострове вооруженные силы, чтобы реализовать преступные амбиции, которые заключаются в том, чтобы вооруженным путем раздавить нашу республику", — говорится в статье.

КНДР также ожидает, что во вторник в район полуострова прибудут авианосные группы во главе с кораблями "Карл Винсон" и "Нимиц", пишет издание со ссылкой на военный источник.

Армия КНДР "обладает невообразимой для США мощью" и готова ответить на возможные провокации. В этом случае удары северокорейских сил по силам США и их союзников "не оставят ни одного человека, который мог бы подписать акт о капитуляции".

Морские силы самообороны Японии объявили в воскресенье о начале совместных учений с атомным авианосцем "Карл Винсон" в Тихом океане. После маневров, которые продлятся несколько дней, ударная авианосная группа США будет развернута у Корейского полуострова.