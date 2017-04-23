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    В мире

    В КНДР грозят "не оставить никого, кто бы мог подписать акт о капитуляции"

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (334)

    (обновлено: )27820
    Согласно заявлению, удары северокорейских сил по силам США и их союзников "не оставят ни одного человека, который мог бы подписать акт о капитуляции".
    Флаг КНДР
    FRED DUFOUR / AFP

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Власти Северной Кореи убеждены, что Вооруженные силы США в регионе действуют для того, чтобы "раздавить" Пхеньян. Об этом говорится в статье государственной газеты Северной Кореи "Минчжу Чосон", которую приводит агентство ЦТАК.

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    "США приводят к острому кризису ситуацию в регионе, размещая на Корейском полуострове вооруженные силы, чтобы реализовать преступные амбиции, которые заключаются в том, чтобы вооруженным путем раздавить нашу республику", — говорится в статье.

    КНДР также ожидает, что во вторник в район полуострова прибудут авианосные группы во главе с кораблями "Карл Винсон" и "Нимиц", пишет издание со ссылкой на военный источник.

    Армия КНДР "обладает невообразимой для США мощью" и готова ответить на возможные провокации. В этом случае удары северокорейских сил по силам США и их союзников "не оставят ни одного человека, который мог бы подписать акт о капитуляции".

    Морские силы самообороны Японии объявили в воскресенье о начале совместных учений с атомным авианосцем "Карл Винсон" в Тихом океане. После маневров, которые продлятся несколько дней, ударная авианосная группа США будет развернута у Корейского полуострова.

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