США не исключили атаку КНДР против Южной Кореи и Японии

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США допускают возможность атаки КНДР против Южной Кореи и Японии.

В ходе спецбрифинга журналисты спросили, есть ли вероятность того, что КНДР может атаковать одну из этих стран.

"Безусловно, ничто не лишено риска на 100%. И об этом можно сказать то же самое", — сказал представитель Белого дома.

Он также отметил, что "поэтому администрация США просит разведывательное сообщество предсказывать развитие событий и стараться смягчать риски".

Ранее командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Гарри Гаррис заявил, что ракеты КНДР уже могут достигать Гавайских островов и представляют для них угрозу.