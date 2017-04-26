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    В мире

    США не исключили атаку КНДР против Южной Кореи и Японии

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (338)

    (обновлено: )49
    Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что "администрация США просит разведывательное сообщество предсказывать развитие событий и стараться смягчать риски".
    Флаг США
    flickr.com/ Charlie Day

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США допускают возможность атаки КНДР против Южной Кореи и Японии.

    Политолог Максим Яли
    Максим Яли/Facebook
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    В ходе спецбрифинга журналисты спросили, есть ли вероятность того, что КНДР может атаковать одну из этих стран.

    "Безусловно, ничто не лишено риска на 100%. И об этом можно сказать то же самое", — сказал представитель Белого дома.

    Он также отметил, что "поэтому администрация США просит разведывательное сообщество предсказывать развитие событий и стараться смягчать риски".

    Ранее командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Гарри Гаррис заявил, что ракеты КНДР уже могут достигать Гавайских островов и представляют для них угрозу.

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