США заинтересованы в "сильной" Европе - Трамп

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КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп, заявил, что Вашингтон заинтересован в "сильной" Европе.

"Да, сильная Европа очень важна для меня, как для президента США, и я уверен, что это также важно для США. Мы хотим это видеть и поможем (Европе — ред.) быть сильной", — сказал он, выступая на пресс-конференции в четверг.

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Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерег Вашингтон от "торговой войны" против Брюсселя, а также обратил внимание на растущую "отчужденность" в отношениях между Евросоюзом и Соединенными Штатами.