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    В мире

    США заинтересованы в "сильной" Европе - Трамп

    (обновлено: )201
    В ходе пресс-конференции в четверг Дональд Трамп заявил, что сильная Европа очень важна для него, как для президента. При этом он пообещал поддерживать Европу.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    JIM WATSON / AFP

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп, заявил, что Вашингтон заинтересован в "сильной" Европе.

    "Да, сильная Европа очень важна для меня, как для президента США, и я уверен, что это также важно для США. Мы хотим это видеть и поможем (Европе — ред.) быть сильной", — сказал он, выступая на пресс-конференции в четверг.

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    Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерег Вашингтон от "торговой войны" против Брюсселя, а также обратил внимание на растущую "отчужденность" в отношениях между Евросоюзом и Соединенными Штатами.

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