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    Выпады Трампа в адрес ЕС оставили после себя следы - Юнкер

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    По словам председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, когда американский президент Дональд Трамп приветствует выход Великобритании из ЕС и говорит, что остальные страны должны последовать ее примеру, "это нечто беспрецедентное".
    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерег Вашингтон от "торговой войны" против Брюсселя, а также обратил внимание на растущую "отчужденность" в отношениях между Евросоюзом и Соединенными Штатами, пишет немецкая газета Bild am Sonntag.

    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    REUTERS Vincent Kessler
    Юнкер представил план о будущем ЕС после Brexit: есть пять сценариев

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    По мнению политика, изменение внешнеэкономической стратегии США может навредить двусторонним связям. "По зубам ли Америке торговая война с Европой? Этот шаг противоречит и американским, и нашим интересам", — заявил Юнкер в интервью изданию.

    При этом он подчеркнул, что Евросоюзу следует подготовиться к возможному переходу Вашингтона на позиции протекционизма.

    Глава Еврокомиссии также отметил, что "выпады" американского президента в адрес Евросоюза "оставили после себя следы". "Возникло своего рода отчуждение. Когда американский президент приветствует выход Великобритании из ЕС и говорит, что остальные страны должны последовать ее примеру, это нечто беспрецедентное", — заявил политик.

    Ранее министр правительства Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что его страна покинет ЕС в марте 2019 года. Напомним, премьер Великобритании Тереза Мэй после запуска процедуры Brexit собирается требовать от Брюсселя 9 миллиардов фунтов (почти 11 миллиардов долларов) британских активов, которые хранятся в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ).

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