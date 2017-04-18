наверх
18.04.201714:00
Курсы валют НБУ
  • EUR28.50- 0.06
  • USD26.81- 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп пообещал Эрдогану сотрудничество по Сирии и Ираку

    Тема:

    Референдум в Турции: итоги (29)

    (обновлено: )71
    Глава американского государства сообщил своему турецкому коллеге, что ценит их дружбу и пообещал сотрудничество в борьбе с курдскими военизированными формированиями.
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Эрдоганом пообещал тесное сотрудничество по Сирии и Ираку, а также в борьбе с курдскими военизированными формированиями, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, близкие к турецкому президенту.

    Владимир Воля. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    Агрессия США. Трамп играет мышцами - Воля

    "Я ценю нашу дружбу, существует много важных дел, которые мы должны осуществить вместе", — цитирует агентство слова Трампа, предоставленные неназванным источником.

    Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Дональд Трамп поздравил Эрдогана с победой на конституционном референдуме, также оба президента заявили о необходимости привлечения сирийского лидера Башара Асада к ответственности после инцидента с химоружием в Идлибе, в котором США и их западные союзники, не дожидаясь проведения всестороннего расследования, бездоказательно обвиняют сирийских военных.

    Воскресный конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской на президентскую форму правления закончился победой его сторонников с 51,2% голосов.  Между тем госдеп США отмечал обеспокоенность наблюдателей референдума.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сальвадор Собрал
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Японский флаг
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Дональд Трамп
    Референдум в Турции: итоги