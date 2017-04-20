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    Венесуэла спонсировала инаугурацию Трампа – СМИ

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    По данным СМИ, сумма в размере 500 тысяч долларов была внесена через дочернюю компанию PDVSA в США Citgo. При этом взнос превзошел аналогичные перечисления таких крупных американских компаний, как Pepsi и Walmart.
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Carlos Barria/REUTERS

    КИЕВ, 20 апр – РИА Новости Украина. Венесуэла через дочернюю компанию PDVSA в США Citgo сделала взнос на инаугурацию президента Дональда Трампа в размере 0,5 миллиона долларов, сообщает AP.

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    По данным агентства, это один из корпоративных взносов, сделанных в рамках подготовки к церемонии вступления Трампа в должность, которая прошла 20 января. При этом взнос Citgo превзошел аналогичные перечисления таких крупных американских компаний, как Pepsi (250 тысяч долларов), Walmart (150 тысяч долларов) и был сравним с платежами JP Morgan Chase и Exxon, которые также внесли по 500 тысяч долларов.

    Ранее некоторые сенаторы США заявили в письме министру финансов Стивену Мнучину, что обеспокоены возможным контролем "Роснефти" над компанией Citgo Petroleum, которая занимается переработкой нефти и транспортировкой и продажей нефтепродуктов. По их данным, "Роснефть" может получить "значительную долю" в компании PDV America (принадлежит крупнейшей нефтяной компании Венесуэлы PDVSA), которая владеет Citgo. Ей принадлежат 48 терминалов нефтепереработки в 20 штатах США, напомнили сенаторы.

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    Новый президент США Дональд Трамп собрал рекордные 107 миллионов долларов пожертвований на расходы, связанные с его инаугурацией. По данным инаугурационного комитета Трампа, эта сумма более чем вдвое превышает рекорд 2009 года, установленный на первой инаугурации Барака Обамы — тогда было собрано 53 миллиона долларов. Отмечается, что средства, которые останутся после компенсации расходов федеральной комиссии по выборам, пойдут на благотворительные нужды.

    Отношения Венесуэлы и США в последние годы складываются непросто, страны отозвали послов, их функции сейчас выполняют временные поверенные в делах. Летом 2016 года президент Венесуэлы заявил о готовности назначить посла в США и урегулировать отношения с Вашингтоном.

    В декабре 2010 года президент Венесуэлы на тот момент Уго Чавес отказался принять назначенного президентом США Бараком Обамой посла Ларри Палмера, обвинив дипломата в неуважительных высказываниях в адрес Венесуэлы. После этого США аннулировали визу венесуэльского посла Бернардо Альвареса.

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