наверх
20.04.201718:57
Курсы валют НБУ
  • EUR28.73+ 0.05
  • USD26.79- 0.06
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Фотоитоги 20 апреля: пикет против русификации Киева, апрельский снег, сцена Евровидения

    (обновлено: )60
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Снег на Херсонщине
    Главная сцена Евровидения-2017
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    В Татрах столкнулись десятки автомобилей
    Снег в Одессе
    Протесты в Венесуэле
    Митинг против Ле Пен в Марселе закончился поджогами и беспорядками
    Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с ТПК Союз- МС-04 с космодрома Байконур
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    twitter.com/vo_svoboda
    Снег на Херсонщине
    Снег на Херсонщине
    facebook.com/srochalchuk
    Главная сцена Евровидения-2017
    Главная сцена Евровидения-2017.
    1tv.com.ua
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретами
    Государственная пограничная служба Украины
    В Татрах столкнулись десятки автомобилей
    В Татрах столкнулись десятки автомобилей
    spis.korzar.sme.sk
    Снег в Одессе
    Снег в Одессе
    Сайт города Одессы
    Протесты в Венесуэле
    Протесты в Венесуэле
    CARLOS BECERRA / AFP
    Митинг против Ле Пен в Марселе закончился поджогами и беспорядками
    Митинг против Ле Пен в Марселе закончился поджогами и беспорядками
    RT на русском/YouTube
    Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с ТПК Союз- МС-04 с космодрома Байконур
    Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-04" с космодрома "Байконур".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Рекомендуем

    На Закарпатье задержали микроавтобус дипломата с сигаретамиМонгольский дипломат погорел на контрабанде сигарет в Закарпатье15:15 20.04.2017
    В Татрах столкнулись десятки автомобилейГололед в Словакии: столкнулись десятки машин, более 20 пострадавших13:50 20.04.2017
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языкаПротив русификации Киева: КГГА пикетируют из-за украинского языка11:51 20.04.2017
    Снег на ХерсонщинеЗима бывает апрельская: Херсонщина в снегу и заморозках10:37 20.04.2017
    Протесты в ВенесуэлеПротесты в Венесуэле: дымовые шашки, "коктейли Молотова" и жертвы10:05 20.04.2017
    ФСБ задержала брата возможного организатора теракта в ПетербургеФСБ задержала брата предполагаемого организатора теракта в Петербурге04:35 20.04.2017
    Днепр в снежном пленуФотоитоги 19 апреля: Украина в плену снегопада, суд ООН, Порошенко в Лондоне18:22 19.04.2017
    Снегопад в ЗапорожьеНепогода в Запорожье: цветущие деревья и тюльпаны в снегу15:40 19.04.2017
    Днепр в снежном пленуДнепр в снежном коллапсе: поваленные столбы и деревья14:22 19.04.2017
    Все фотоленты
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка

    Сторонники ВО "Свобода" в четверг митинговали у здания Киевской городской государственной администрации, требуя принять решение об использовании украинского языка в сфере обслуживания в столице.

    Смотрите также: Против русификации Киева: КГГА пикетируют из-за украинского языка

    В четверг на скоростной автомагистрали D1 в районе города Попрада на севере Словакии столкнулись около 40 машин, пострадали 24 человека, причиной ДТП стало резкое похолодание со снегом и гололедом.

    Смотрите также: Гололед в Словакии: столкнулись десятки машин, более 20 пострадавших

    Ссылки по теме:
    Теги: