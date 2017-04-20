Фотоитоги 20 апреля: пикет против русификации Киева, апрельский снег, сцена Евровидения

Сторонники ВО "Свобода" в четверг митинговали у здания Киевской городской государственной администрации, требуя принять решение об использовании украинского языка в сфере обслуживания в столице.

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В четверг на скоростной автомагистрали D1 в районе города Попрада на севере Словакии столкнулись около 40 машин, пострадали 24 человека, причиной ДТП стало резкое похолодание со снегом и гололедом.

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