Трамп и Эрдоган сошлись, что Асад должен ответить за химоружие

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КИЕВ, 18 апр – РИА Новости Украина. Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган заявили о необходимости привлечения сирийского лидера Башара Асада к ответственности после инцидента с химоружием в Идлибе, сообщает пресс-служба Белого дома.

Воскресный конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской на президентскую форму правления закончился победой его сторонников с 51,2% голосов. О звонке Трампа с поздравлениями ранее сообщило турецкое государственное информагентство Anadolu. Между тем, госдеп США отмечал обеспокоенность наблюдателей референдума.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом и поздравил его с недавней победой на референдуме, а также обсудил действия США в ответ на применение сирийским режимом химического оружия 4 апреля", — говорится в сообщении Белого дома.

"Президент Трамп поблагодарил президента Эрдогана за поддержку этой акции со стороны США, лидеры согласились с важностью привлечения сирийского президента Башара Асада к ответственности", — отмечается в пресс-релизе.

Также президенты обсудили вопросы противодействия группировке "Исламское государство" и сотрудничество против "всех групп, которые используют терроризм для достижения своих целей".

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

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США нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. При этом сирийские власти заявляли, что сирийские правительственные войска никогда не применяли химоружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.