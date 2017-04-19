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    Трамп надеется, что КНДР хочет мирного решения ситуации

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (321)

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    По словам президента Дональда Трампа, решением проблемы с КНДР следовало заняться бывшему президенту США Бараку Обаме или его предшественникам, однако все они "откладывали это".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Mike Segar

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что лидер КНДР Ким Чен Ын хочет мирного урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

    Политолог Максим Яли
    Максим Яли/Facebook
    Трамп загнал себя в угол в ситуации с КНДР – Яли

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    "Надеюсь, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын — ред.) хочет мира, и мы хотим мира, и это будет окончательным решением, но мы должны посмотреть, что будет", — заявил Трамп в интервью телеканалу TMJ4-TV.

    "Беспокоиться нужно всегда. Точно неясно, с кем имеем дело. У меня состоялась отличная встреча с лидером КНР (Си Цзиньпином — ред.), эта встреча говорит мне о многом, и вы видите, что многое происходит. У них (Китая — ред.) есть достаточно власти над КНДР. Мы посмотрим, что будет происходить. Это очень непростая ситуация", — ответил Трамп на вопрос о том, нужно ли американцам беспокоиться по поводу ситуации с КНДР.

    В ходе интервью Трамп также заявил, что решением проблемы с КНДР следовало заняться бывшему президенту США Бараку Обаме или его предшественникам, однако все они "откладывали это".

    "Сейчас я нахожусь в таком положении, когда у него (Ким Чен Ына – ред.) есть ядерное оружие. И нам что-то нужно с этим делать", — добавил президент США.

    Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но при этом намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

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