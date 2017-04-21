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    Стрельба в Париже. Ле Пен и Фийон отменили запланированные поездки

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    ЧП в Европе: стрельба в центре Парижа (119)

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    Франсуа Фийон в пятницу намеревался собрать часть своей команды в Шамони, а Ле Пен должна была направиться в департамент Сона и Луара. Решения были приняты после перестрелки в центре Парижа.
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    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Кандидаты в президенты Франции лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-премьер Франции Франсуа Фийон отменили запланированные на пятницу поездки в рамках предвыборной кампании, сообщает агентство Франс Пресс.

    Последствия перестрелки в центре Парижа
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    Ле Пен в пятницу должна была направиться в департамент Сона и Луара. "Конечно, она (поездка — ред.) отменена", — заявил агентству представитель политика Флориан Филиппо.

    Экс-премьер, по данным источников агентства, в пятницу намеревался собрать часть своей команды в Шамони.

    На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

    Смотрите также: Смертельная перестрелка в Париже: ситуация в центре столицы

    Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Прокурор Парижа Франсуа Моленс квалифицировал нападавшего как террориста. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу.

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