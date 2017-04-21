Установлено место жительства атаковавшего полицейских в Париже

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Мужчина, совершивший в четверг нападение на полицейских в центре Парижа, проживал в восточном пригороде французской столицы, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в полиции.

Собеседники агентства уточнили, что ему было 39 лет. Согласно информации агентства, полиция провела обыск в доме предполагаемого стрелка в городе Шель, департамент Сена и Марна. По данным источников агентства, нападавшего зовут Карим Шофи (Karim Cheurfi).

Как ранее заявил прокурор Парижа Франсуа Моленс, полицейским удалось установить личность нападавшего. В то же время он отказался назвать его. Как сообщали СМИ, нападавшим может быть 39-летний Карим С. — ПТС на имя которого было обнаружено в автомобиле нападавшего. Однако агентство Франс Пресс передавало, что нападавшим может быть человек по имени Абу Юсеф аль-Бельжики ("Бельгиец").

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Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Моленс квалифицировал нападавшего как террориста. Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение.