Прокурор Парижа назвал "террористом" напавшего на полицейских

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Прокурор Парижа Франсуа Моленс квалифицировал атаковавшего полицейских на Елисейских полях в Париже как террориста.

"Сегодня вечером в 20.50 вооруженный человек выстрелил в полицейских, убив одного из них и ранив двух других, а также прохожего… Террорист был ликвидирован ответным огнем", — заявил Моленс.

Он отметил, что личность мужчины установлена, однако отказался предоставить какие-либо подробности о нем. Прокурор также сообщил, что следствие на данном этапе проверяет, были ли у преступника сообщники.

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Как ранее сообщали СМИ, нападавшим мог быть 39-летний Карим С. – именно на это имя были оформлены найденные документы в автомобиле подозреваемого.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Стрелявший был ликвидирован ответным огнем. Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры.