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    Фотоленты

    Нападение на полицейских в Париже: первые кадры с места событий

    Тема:

    ЧП в Европе: стрельба в центре Парижа (116)

    (обновлено: )29
    Последствия перестрелки в центре Парижа
    Последствия перестрелки в центре Парижа
    Последствия перестрелки в центре Парижа
    Последствия перестрелки в центре Парижа
    Последствия перестрелки в центре Парижа
    На месте стрельбы в центре Парижа 20 апреля 2017
    На месте стрельбы в центре Парижа 20 апреля 2017
    На месте стрельбы в центре Парижа 20 апреля 2017
    На месте стрельбы в центре Парижа 20 апреля 2017
    На месте стрельбы в центре Парижа 20 апреля 2017
    Последствия перестрелки в центре Парижа
    Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия перестрелки в центре Парижа
    Сотрудник полиции стоит в оцеплении на месте перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия перестрелки в центре Парижа
    Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия перестрелки в центре Парижа
    Сотрудник полиции стоит в оцеплении на месте перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия перестрелки в центре Парижа
    Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    На месте стрельбы в центре Парижа 20 апреля 2017
    На месте стрельбы в центре Парижа 20 апреля 2017.
    twitter.com/ArianaT45
    На месте стрельбы в центре Парижа 20 апреля 2017
    На месте стрельбы в центре Парижа 20 апреля 2017.
    twitter.com/CNN
    На месте стрельбы в центре Парижа 20 апреля 2017
    На месте стрельбы в центре Парижа 20 апреля 2017
    twitter.com/chriskose
    На месте стрельбы в центре Парижа 20 апреля 2017
    На месте стрельбы в центре Парижа 20 апреля 2017
    twitter.com/chriskose
    На месте стрельбы в центре Парижа 20 апреля 2017
    На месте стрельбы в центре Парижа 20 апреля 2017
    twitter.com/chriskose

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    Сотрудники полиции стоят в оцеплении на месте перестрелки в Париже. Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже.

    На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще один получил ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

    Преступник, напавший вечером в четверг на полицейских в Париже, был известен правоохранительным органам, сообщает в четверг агентство Рейтер.

    Смотрите также: Смертельная перестрелка в центре Парижа. Онлайн-трансляция

    По данным агентства, ликвидированный нападавший фигурировал в базе данных экстремистов как представлявший угрозу государственной безопасности.

    Сообщается, что в настоящее время по месту его проживания в департаменте Сена и Марна проводятся обыски.

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