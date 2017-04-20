Смертельная перестрелка в центре Парижа. Онлайн-трансляция

Правоохранительные органы не исключают, что перестрелка на Елисейских полях в Париже могла быть терактом, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Вечером в четверг на Елисейских полях произошла перестрелка, в которой один полицейский погиб, двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся с места.

По данным агентства, автомобиль с неизвестными остановился у патрульной полицейской машины, затем началась перестрелка. Очевидцы сообщили, что видели, как из автомобиля вышел неизвестный и открыл стрельбу из автоматического оружия, возможно, автомата Калашникова. Официального подтверждения этой информации не поступало.

В то же время, другой источник агентства не подтверждает, что произошедшее было терактом.